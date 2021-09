MILANO – Anas ha programmato gli interventi per l’efficientamento energetico degli impianti a servizio delle rampe di svincolo lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” dal km 57,550 (Abbadia Lariana) al km 75,350 (Bellano).

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza a partire da lunedì 27 settembre verrà chiusa la rampa di svincolo Abbadia Lariana (km 57,550) direzione nord dalle 23 fino alle 5 del giorno successivo. Per effetto della chiusura al traffico, i veicoli diretti ad Abbadia Lariana dovranno uscire al successivo svincolo di Bellano (km 75,350) e percorrere la SP72 in direzione Milano. Le lavorazioni termineranno giovedì 30 settembre.

Inoltre, Anas ha programmato gli interventi agli impianti in galleria Monte Barro, a seguito della richiesta della società di telefonia Wind Tre. I lavori riguarderanno l’ampliamento dell’impianto esistente, per il miglioramento del segnale di telefonia cellulare per la copertura all’interno della galleria lungo la statale.

Nel dettaglio verrà predisposta la chiusura al traffico dal km 44,400 al km 49,200, direzione Lecco, a partire dal lunedì 27 settembre fino a giovedì 30 nella fascia oraria dalle 22 alle 5. In direzione Milano, dal km 49,200 al km 44,400,la statale verrà chiusa al traffico da lunedì 4 ottobre fino a giovedì 7 dalle 22 alle 5 del giorno successivo.