BOSISIO PARINI – La strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nella notte di giovedì 21 maggio, in corrispondenza dello svincolo di Bosisio Parini (dal km 39,700 al km 39,200). Il traffico sarà deviato sulle rampe di uscita e potrà rientrare sulla statale 36 utilizzando lo stesso svincolo di Bosisio Parini, con indicazioni sul posto.

La chiusura sarà disposta tra le 21 e le 5 del giorno successivo per il tempo strettamente necessario a consentire l’esecuzione di prove di carico sul cavalcavia di svincolo, propedeutiche alla circolazione dei trasporti eccezionali.

