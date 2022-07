MALGRATE – Incidente d’auto attorno alle 4 di questa mattina sulla Statale 583 tra Malgrate e Valmadrera con due giovani, poco più che ventenni, rimasti incastrati tra le lamiere. Sul posto due ambulanze e l’automedica. Per estricare i due feriti dal veicolo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con una autopompa del distaccamento di Valmadrera e una dalla centrale di Lecco. Per entrambi il trasporto in ospedale in codice giallo.