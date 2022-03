GIUSSANO (MB) – Terzo turno della seconda fase del campionato di serie B di basket femminile, con le ragazze di coach Stefano Zucchi, impegnate a Giussano, in un match già sulla carta molto ostico, quanto difficile, considerato anche il potenziale della formazione di casa. Quintetto quello del Giussano di grande esperienza e di ottima caratura tecnica e tattica. Per la cronaca la partita si è conclusa 58-44.

Le locali si sono dimostrate una formazione molto compatta, e di indubbio valore, meritando la vittoria, ma

trovando, in Valmadrera, un ostacolo decisamente molto difficile da superare. La compagine valmadrerese ha evidenziato, anche sul campo del Giussano, la buona condizione tattica e di gioco, evidenziate nelle ultime sfide di campionato. Non c’è nulla da rimproverare alle ragazze della Starlight Dogana Vecchia.

Il vice-coach Roberto Di Venere: “Giussano si è dimostrata una squadra ben attrezzata in tutti i suoi reparti dimostrando il suo valore in campo. Le nostre ragazze hanno tenuto nei primi due quarti mettendo in campo le soluzioni difensive provate in settimana. Negli ultimi due quarti è mancato però molto l’aspetto offensivo anche perché Giussano ha aumentato l’intensità difensiva e pur rimanendo vicine nel punteggio non c’è stato l’attimo per riaprire la partita. La squadra non ha sbagliato nulla e va dato merito solo al Giussano. Nonostante la sconfitta- conclude l’allenatore della compagine valmadrerese- portiamo a casa la consapevolezza che possiamo giocarcela veramente con tutti e non vediamo l’ora che arrivi sabato per affrontare Pontevico”.

ORAT. FEMM. GIUSSANO-STARLIGHT VECCHIA DOGANA 58-44

Parziali: 18-14, 17-11, 10-9, 13-10

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 8, Panzeri, Airoldi 2, Levi ne, Allevi 20, Colombo, Oggioni, Adan 2, Marconetti 6, Frigerio 3, Ceccato 3.