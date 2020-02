VALMADRERA – La capolista Adinox Starlight Valmadrera sta viaggiando ad un ritmo davvero impressionante, con diciannove vittorie in venti partite disputate. L’ultima affermazione, per la formazione di coach Alberto Colombo, è arrivata sabato sera contro il Basket Robbiano, con il netto punteggio di 71-42. “Buona partita da parte di Valmadrera contro un Robbiano che ha mostrato un buon gioco – racconta Colombo – La partenza è stata positiva, sbagliando però un paio di contropiedi con Bassani ed Orsanigo.

La zona avversaria ferma il ritmo imposto dalla squadra, e pecchiamo in qualche conclusione, anche se andiamo al riposo sul 37-27. Nella seconda frazione stringiamo le maglie in difesa per distenderci in contropiede, Adan domina sotto canestro e il divario aumenta sono ai 25 punti. Poi tutto in discesa”

“Siamo scese in campo un po’ troppo soft – afferma Giulia Pasqualin – non rispettando le indicazioni che ci ha dato il coach. Ossia rispettare sempre l’avversario che trovi di fronte. Abbiamo pagato un po’ anche la zona box-and-one, non riuscendo a mettere in atto i nostri schemi. Nella seconda parte della partita, siamo state brave a rimanere concentrate e mettere in chiaro chi era la squadra più forte in campo. Adesso abbiamo una settimana di “riposo” utile per recuperare energie ed anche qualche giocatrice”.

ADINOX STARLIGHT 71

BASKET ROBIANO 42

Parziali: 21-15, 32-27, 60-36

Adinox Starlight: Fusi 4, Orsanigo 17, Capaldo 9, Bassani 20, Scola 2, Adan 8, Oddo 3, Pasqualin, Casartelli 2, Ciceri 2, Riva 2, Mandonico 2.

Basket Robbiano: Iasenza 2, Mottadelli 4, Paleari 7, Meroni 6, Colombo 1, Cattaneo 5, Galli, Faverio F., Panzeri 10, Faverio L. 6, Panella 1, Visiello.