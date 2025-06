TANTI TORNEI DI CALCIO PER IL GSO GARLATE-PESCATE

GARLATE – Un mese, quello appena trascorso, ricco di tornei calcistici per le squadre Under 10 e 12 del GSO Garlate Pescate. A Caprino gli Under12 hanno giocato un quadrangolare con Real Borgogna e Orobia Robbiate, perdendo 1-0 dopo una combattuta finale con l’US Sansone.

Bel torneo sempre a Caprino Bergamasco, organizzato da US Sansone e Imperfette (squadra di calcio femminile). Oltre al torneo Under 12 si è svolto anche un torneo femminile e altri eventi per l’inclusione di persone diversamente abili, come prove di gare atletiche per non vedenti e una partita di calcio assieme a persone affette dalla sindrome di down. Oltre alla premiazione della classica, quattro premi Fair play per i ragazzi che si sono distinti durante la competizione per la loro sportività.

Torneo misto, invece, a San Zeno: Under10 + primo anno Under12 e un fuori quota. Il Garlate Pescate era l’unica squadra non di FIGC presente. Il Garlate Pescate ha vinto nella finale del 3º/4º posto contro l’Osnago imponendosi per 2-1 dopo una partita molto bella. Prima delle finali, le squadre hanno disputato un girone all’italiana a 7 squadre. A portare a casa il torneo è stato il Mariano A, solo dopo i rigori contro la Polisportiva 2B (1-1 ai tempi regolamentari).

Al torneo di Airuno Under 12 si è giocato un Girone all’italiana con 8 squadre, senza fasi finali. Vittoria del Missaglia, con il Garlate Pescate al secondo posto per differenza reti.

Il Torneo di Suello categoria Under 12 è stato invece vinto dal Ballabio. Il Garlate Pescate ha giocato agevolmente la semifinale contro il Suello 5-1, per poi essere travolto in finale dal Ballabio 4-0.

Sempre a Suello gli Under 10 sono stati travolgenti nelle semifinali contro il Costa Masnaga, vincendo 6-1. Finale vinta dal Suello solo dopo i calci di rigore.

RedSpo