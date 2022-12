GALBIATE – Tre cani di grossa taglia e piuttosto feroce hanno aggredito nel pomeriggio a Sala al Barro quattro persone, finite tutte all’ospedale. Si tratta di due bambini di 8 e 9 anni e di due donne, di 28 e 66 anni.

Ad avere la peggio a causa dei morsi dei cani scappati da un recinto il bambino più piccolo che ha riportato ferite lacero contuse al volto ed è stato trasportato in ‘codice giallo’ al Manzoni di Lecco. In giallo anche la 28enne, ferita a un braccio e una gamba e portata a sua volta all’ospedale del capoluogo.

Più lievi ma sempre serie le conseguenze per il bambino di 9 anni e per la donna di 66 anni, entrambi trasferiti in ‘codice verde’ al nosocomio di Erba.

Sul posto ambulanze e automedica, ma anche i Carabinieri di Olginate che indagano sulle circostanze di questo grave episodio di cronaca avvenuto intorno alle cinque e mezza del pomeriggio.

RedCro

,

*In copertina immagine tratta dalla Rete