CARNATE (MB) – A meno di 48 ore dall’incidente ferroviario che ha causato, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il deragliamento del treno alla stazione di Carnate – nodo di transito per le linee Milano-Carnate-Lecco e Milano-Tirano – la circolazione ferroviaria è stata ripristinata.

“Nel weekend – sottolineano da Trenord – sarà quindi possibile raggiungere in treno le località turistiche della Valtellina e della sponda orientale del Lago di Como”.

Rimane invece attivo un servizio sostitutivo di bus tra Carnate e Paderno – linea Milano-Carnate-Bergamo – con cadenza oraria: in partenza al minuto .00 in direzione Paderno e al minuto .22 in direzione Carnate. Tutti gli aggiornamenti sui provvedimenti di circolazione sono disponibili sul sito Trenord.it e sull’App Trenord.