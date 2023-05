VALMADRERA – Colpo di scena al processo nei confronti di un costruttore di Valmadrera, accusato di presunti abusi edilizi. Aveva venduto appartamenti difformi rispetto al progetto iniziale e gli acquirenti avevano avuto una notifica da parte del Comune di Valmadrera di abbattere la parte di sottotetto o porzione di appartamento diverse dal progetto presentato in municipio, che aveva avuto la concessione edilizia.

Ora con la nuova normativa – nota come Legge Cartabia, molto contestata anche dai legali – serve la querela di parte per procedere. I legali del costruttore, imputato in due procedimenti al tribunale di Lecco, hanno avanzato una proposta transattiva verso le parti civili, formulata oggi.

Il giudice Paolo Salvatore ha concesso un mese di tempo per trovare l’accordo e chiudere il processo. Il costruttore, secondo quanto appreso, potrebbe contribuire a sanare gli abusi edilizi e ci sarebbe la remissione di querela degli inquilini con la chiusura del processo. Una formula – quella prevista dalla nuova legge, sulla presunzione d’innocenza – che in questo caso va dalla parte dei “furbetti“.

A. Pa.