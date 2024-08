TUFFI DAL PONTILE. A PARÈ FIOCCANO MULTE FINO A 300 EURO

VALMADRERA – Dal mese di luglio la presenza di un numero consistente di turisti che affollano il pratone di Parè, a Valmadrera, e che utilizzano impropriamente il pontile della navigazione come trampolino per accedere all’area a lago sta creando notevoli disagi alle fermate dei battelli della navigazione in servizio di linea della tratta Lecco–Bellagio.

A seguito delle segnalazioni ricevute nel fine settimana del 13-14 luglio e del 20-21 luglio il Comando di Polizia Locale unitamente agli ausiliari della Guardia Costiera, aventi la propria sede operativa a Parè, stanno svolgendo servizi mirati di informazione e anche di repressione del fenomeno in costante crescita.

In particolare domenica 28 luglio e domenica 11 agosto sono stati identificati e sanzionati rispettivamente undici soggetti e ulteriori sette soggetti, tutti maggiorenni. Le sanzioni amministrative di importo da 50 a 300 euro si auspica possano essere un forte deterrente per eliminare o quantomeno ridurre un fenomeno che, oltre a creare disagi ai fruitori del servizio di trasporto lacuale, rappresenta anche un vero e proprio problema di pubblica sicurezza.

“Il fenomeno viene costantemente monitorato sia dalle pattuglie del Comando che dal personale ausiliario della Guardia Costiere – commenta il comandante Cristian Francese – che ringrazio per la preziosa collaborazione e per il prezioso supporto. Solo con un contemporaneo controllo da terra e da lago è possibile per gli Agenti individuare i numerosi soggetti che non rispettano la segnaletica presente e le disposizioni del personale che si occupa dell’attracco del battello, generando un serio problema di sicurezza, oltre che impedendo, in particolare nelle giornate di sabato e domenica l’attracco dei traghetti, con notevoli disagi per i passeggeri. Confidiamo che grazie agli interventi congiunti e all’adozione di opportuni interventi strutturali tale problematica venga risolta, permettendo ad un importante servizio pubblico il regolare svolgimento”.