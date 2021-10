OGGIONO – Comunicato da Areu nel tardo pomeriggio un intervento in corso a Oggiono – via per Molteno – originato da una “sparatoria“. In realtà la segnalazione è stata poi aggiornata.

Si trattava infatti solamente di un ubriaco, caduto a terra tenendo in mano una pistola ad aria compressa nei pressi del Luna Park allestito in paese.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Merate e un’ambulanza giunta rapidamente da Erba, poi si è chiarito che non c’era alcun episodio di cronaca nera.

RedCro