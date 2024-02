“UN MONDO SENZA OGGETTI? NO!”. A OLGINATE TRE SERE DEDICATE AL DESIGN

OLGINATE – Il Comune di Olginate organizza la quarta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”, il ciclo di talk sul design in attesa del Salone del Mobile.

Il programma culturale rappresenta per il territorio lecchese la possibilità di poter incontrare alcuni protagonisti del design italiano e internazionale, un’occasione unica e preziosa per approfondire i progetti e le storie di chi oggi lavora nel settore come autore, ricercatore, giornalista e anche erede dei grandi maestri che hanno fatto la storia della disciplina.

L’edizione 2024 si conferma per la qualità dell’iniziativa e vuole rappresentare una valida proposta per parlare di design sia agli addetti ai lavori sia ai neofiti sempre nella convinzione che il design sia parte del patrimonio culturale del nostro Paese e non solo del Made in Italy.

Il programma delle serate avrà luogo, come lo scorso anno, nella nuova Sala Conferenze – Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di Via Redaelli 16, l’ingresso è libero, i talk inizieranno tutti alle 21.00 e termineranno con un drink.

Per la prima volta, grazie ad un accordo con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, “Un mondo senza oggetti? No!” è inserito tra gli Eventi accreditati dall’Ordine degli Architetti PPC di Lecco, agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP (per ciascun evento) ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento professionale.

La prima serata si terrà mercoledì 21 febbraio alle 21 e vede come titolo “Design – door”, ospite Marco Romani, caporedattore di door, mensile di Repubblica nato lo scorso Maggio 2023; il secondo talk si terrà Mercoledì 20 Marzo alle 21, “Design – La moda rende omaggio a Franco Albini e Franca Helg” e vedrà relatori Paola Albini, presidente della Fondazione Franco Albini e Massimo Giorgetti, fondatore e direttore creativo di MSGM, che racconteranno la storia del progetto della Metro 1 di Milano disegnata da Franco Albini e Franca Helg con Bob Noorda a 60 anni dall’inaugurazione e della collezione disegnata da Massimo Giorgetti e presentata nell’ultima Milano Fashion Week omaggio agli autori di questo progetto milanese.

La terza serata si terrà mercoledì 10 Aprile alle 21: “Design – Riccardo Dalisi” vedrà intervenire Gabriele Neri, curatore della mostra Riccardo Dalisi. Radicalmente (MAXXI Roma,.2023-2024) e del libro Riccardo Dalisi. La sedia del Cece (Corraini Edizioni, 2023). Dalisi, scomparso a Napoli lo scorso aprile 2022, è stato architetto, designer e artista, uno dei più poliedrici e anticonvenzionali progettisti italiani degli ultimi decenni premiato due volte con il Compasso d’Oro. Per l’occasione saranno esposti due sculture, un prototipo e due gioielli di Riccardo Dalisi in collaborazione con Galleria Melesi di Lecco.

“Il design è un universo sempre più plurale, aumenta l’interesse dei non addetti ai lavori, crescono gli eventi dedicati in Italia e nel mondo, suoi social non si contano più i profili di influencer o divulgatori che ne parlano con immagini e video – spiega Prashanth Cattaneo, curatore del programma -. La quarta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!” che ho ideato e curo, e che l’Amministrazione Comunale di Olginate promuove e sostiene, non vuole rincorrere le tendenze e nemmeno diventare un altro festival. Il programma culturale, come nella prima edizione del 2019, tiene fede al suo principale obiettivo: portare nei territori come il nostro vicino a Milano alcuni autori, studiosi, addetti ai lavori prima del Salone del Mobile Milano come possibilità in più per riflettere e prepararsi a questo grande evento internazionale al quale è bello partecipare perché il design è veramente parte della cultura e della storia del nostro Paese. In questa quarta edizione avremo quattro ospiti importanti, esploreremo il design passando dal mondo dell’editoria a quello della moda, dal lavoro di conservazione e documentazione a quello dell’allestimento di una mostra. Saranno tre serate dove il rigore per la disciplina non limiterà la partecipazione del pubblico, il confronto sarà vivace. Vi aspettiamo.