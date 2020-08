MONTE MARENZO – Premiati dal vicesindaco di Monte Marenzo Franco Spreafico e da Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva, i quattro vincitori del concorso fotografico dedicato alla prevenzione dal Coronavirus.

90 le fotografie in gara, scattate nei contesti più diversi e ovviamente con tutti i soggetti ripresi con indosso la mascherina. Ad aggiudicarsi i quattro buoni per 30 chilogrammi di frutta e verdura Massimo Casti, Patrizia Cornago con i Bek, Rita Losa e Mario Stoyanovic, i quali hanno donato il premio alla Caritas di Lecco e ad altre persone bisognose.

“Indossare le mascherine su naso e bocca – ricorda Angelo Fontana – consente di tutelarsi e di dare tempo ai nostri medici e ricercatori di trovare cure efficaci e un vaccino che possano contrastare il virus che, come si è visto, non conosce distinzioni di categorie sociali e fasce d’età. Questo piccolo concorso non è stato pensato per cercare la foto perfetta dal punto di vista tecnico e compositivo, ma semplicemente per rilanciare un messaggio importante: mostrare buoni esempi di come il rispetto delle regole vuol dire rispettare se stessi e rispettare gli altri”.