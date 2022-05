OGGIONO – I Carabinieri della Stazione di Oggiono, nel contesto dell’attività d’indagine svolta seguito del verificarsi di undici furti commessi, nel corso della nottata del 27 marzo 2022, in danno di altrettanti esercizi commerciali dei Comuni di Oggiono, Dolzago e Castello di Brianza, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Lecco L.M., 45enne, residente in Provincia di Milano ma, di fatto, senza fissa dimora, noto alla Forze di Polizia.

In occasione delle razzie era stato trafugato vario materiale ed erano stati danneggiati anche diversi infissi assicurarsi l’accesso negli esercizi. L’identificazione del sospettato è avvenuta anche tramite l’estrapolazione ed il successivo esame delle immagini ricavate da varie telecamere di videosorveglianza comunale e privata, installate nei pressi dei luoghi dei furti.

Il 45enne, si trova attualmente ristretto nella casa circondariale di Bergamo poiché sottoposta a misura cautelare per un’altra serie di furti avvenuti, con le medesime modalità, in altri territori prossimi al lecchese.