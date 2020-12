MILANO – Dopo mesi di inchieste, assemblee, audizioni e mobilitazioni, una sessantina di studenti e le studentesse di UdS e Link si sono trovati oggi per un presidio e un’azione sotto il grattacielo Pirelli a Milano, nel giorno della votazione del bilancio da parte del consiglio regionale.

“In una crisi economica senza precedenti, i fondi per il diritto allo studio previsti dalla Regione sono insufficienti e mal distribuiti” si afferma in una nota.

Per Link Milano, infatti, il fondo del diritto allo studio universitario per il 2021 non basta nemmeno a coprire l’usuale richiesta. “I 407 milioni – afferma Beatrice Colombo – dichiarati da Regione Lombardia sono un insieme di voci che poco hanno a che fare con il diritto allo studio per il quale anche quest’anno i fondi mancano per garantire le borse di studio a tutti gli idonei di università e accademie. Ci sono migliaia di borse di studio non garantite, mancanza di posti nelle residenze universitarie e contributi affitti inesistenti rispetto ai prezzi del mercato immobiliare”.

“Le accademie – dichiara Teresa Kucich del Coordinamento Studenti AFAM Calliope – come Brera, avendo pochi fondi propri non sono in grado di coprire le mancanze della Regione, e gli studenti restano senza borsa di studio in un momento in cui oltre ai costi normali dobbiamo comprare anche tutta la strumentazione che normalmente sarebbe disponibile in laboratorio”.

“Siamo qui oggi – spiega Ludovico Di Muzio, coordinatore dell’UdS Lombardia – anche perché alle nostre proposte in audizione alla Commissione Istruzione regionale molti consiglieri hanno risposto con insulti e battibecchi, siamo sotto il palazzo del Consiglio Regionale perché i fondi per le superiori del prossimo anno non garantiscono il diritto allo studio, anche perché non si investe abbastanza su trasporti pubblici, spazi, piani di edilizia scolastica, supporto psicologico, materiale didattico gratuito, attività in presenza, medicina scolastica”.

“Dalla crisi non si esce investendo sul profitto – spiega Ludovico Ottolina dell’UDS Milano – ma cambiando il modello di società, modello che cambi investendo su scuole ed università”

“Se, come già fanno altri paesi europei – conclude Beatrice Colombo – la formazione venisse trattata come una priorità da parte del nostro governo e dalla Regione, avremmo già garanzie sul rientro a scuola, in università, in accademia.”

Adesioni:

Rete della Conoscenza – Milano

LINK – Milano

Unione degli Studenti – Lombardia

Associazione Nonunodimeno

Priorità alla Scuola – Milano

SOS Studenti – Pavia

Studenti Indipendenti – Statale

Studenti Indipendenti – Bicocca

Studenti Indipendenti – Politecnico

UDS Como

UDS Lecco

UDS Monza

UDS Milano

UDS Bergamo

UDS Brescia