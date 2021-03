ERBA (CO) – 432 somministrazioni il primo giorno, al padiglione ‘C’ di Lariofiere dove è stato allestito un “hub vaccinale” destinato agli over 80.

Ma già oggi le persone vaccinate dovrebbero salire ben oltre quota mille grazie al lavoro di Asst Lariana e Protezione Civile di Como che prevede un lavoro a ciclo continuo dalle 8 del mattino fino alle 20 della sera – con una sola pausa prevista, nel giorno di Pasqua.

Commenta così il presidente dell’ente ospitante, Fabio Dadati: “Il primo giorno tutto è andato bene; non ci sono stati problemi per i vaccinandi, faccio i miei complimenti per l’organizzazione e a tutte le persone al lavoro”.

Successivamente, all’inizio del mese di maggio, a Lariofiere saranno attivate ben 24 linee vaccinali, per la vera e propria campagna di somministrazione “di massa”.

RedSan