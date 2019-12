VALMADRERA – Uscito il bando 2020 per il premio “Ultreya Luca” destinato a un giovane laureato/a in medicina e chirurgia. L’associazione “Ultreya – In cammino con Luca”, nata per ricordare il medico Luca Magistris e per mantenerne vivi gli ideali, le aspirazioni e le passioni, premierà con 3mila euro un giovane medico laureato, legato alle province di Lecco, Sondrio, Bergamo, Como e Monza-Brianza, che si sia distinto per meriti accademici.

