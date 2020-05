VALMADRERA – Le celebrazioni eucaristiche coi fedeli nella parrocchia di Valmadrera riprenderanno giovedì 21 maggio, in occasione della Festività dell’Ascensione, con una celebrazione alle nove di sera. Per le messe festive sono invece previsti due appuntamenti aperti ai fedeli: sabato alle 20 e domenica alle 10, nel cortile delle suore Sacramentine in via dell’Asilo 18.