VALMADRERA, LAVORI AL PONTICELLO E ALL’ARGINE DEL TORRENTE D’AÒ

VALMADRERA – Sono in corso di ultimazione i “Lavori di manutenzione per messa in sicurezza tratto muro d’argine in sponda destra idraulica del torrente d’Aò, con ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo”, eseguiti in corrispondenza delle aree pertinenziali esterne alla scuola primaria “G. Leopardi”, con particolare riferimento al tratto compreso tra il ponticello dell’ingresso principale della scuola, su via Leopardi, ed il parcheggio esterno con ingresso da via Manzoni.