VALMADRERA – A partire dal 1 febbraio, in base a quanto stabilito dal Centro operativo comunale di Valmadrera per la riapertura del Cfp ‘Aldo Moro’, personale della protezione civile comunale insieme agli agenti del comando di polizia locale associato, ha attivato dei servizi di presidio all’esterno del plesso scolastico e dei servizi di controllo lungo il tragitto dalla stazione ferroviaria di Valmadrera – via Roma, viale Promessi Sposi, via XX Settembre e via Bovara.