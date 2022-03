VALMADRERA – Ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi, senza vita, l’escursionista milanese disperso da giovedì scorso sui monti di Valmadrera.

Per tutta la giornata le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana, insieme a Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno continuato le operazioni: hanno perlustrato a fondo sia la parte più in basso, sia quella in quota, dove c’erano stati gli ultimi avvistamenti.

Gli elicotteri di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza hanno sorvolato l’area ad ampio raggio; le squadre sono state portate in quota per ridurre i tempi d’intervento.

L’uomo è stato individuato dall’alto in un canale molto impervio.

La stretta collaborazione con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, con i Vigili del fuoco, con i Carabinieri e con il Nucleo cinofilo Soccorso Grigna – Protezione civile nazionale Alpini ha consentito di ottimizzare tutte le fasi della ricerca, “è quindi doveroso -scrive in una nota il Soccorso Alpino – un ringraziamento nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni.