VALMADRERA: UNA MOSTRA DEDICATA AL GIUDICE ROSARIO LIVATINO

VALMADRERA – Nell’ambito della rassegna “Stili di vita, libertà di scegliere” la città di Valmadrera in collaborazione, con il Comune di Civate, i coordinamenti di Libera e Avviso Pubblico di Lecco, propone la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino“. La mostra, che rappresenta un’occasione importante per approfondire temi fondamentali legati ai valori civili e al rispetto della legalità, si terrà nella Sala Consiliare del Centro Culturale Fatebenefratelli dal 2 al 10 marzo 2024.

L’iniziativa vuole accompagnare idealmente la cittadinanza verso la data della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e ha lo scopo di far conoscere la figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021.