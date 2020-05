VALMADRERA – Nonostante l’entrata in vigore del nuovo DPCM, il Comune di Valmadrera non riaprirà i parchi Rio Torto, Via Casnedi e Via San Francesco d’Assisi. La decisione, annunciata dalla stessa amministrazione locale, è giustificata dall’impossibilità di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza all’interno delle aree sopra citate.

“Allo scopo di evitare assembramenti di persone che potrebbero favorire la diffusione del contagio da Covid-19, il Comune ordina la chiusura del Parco Rio Torto fino a nuovo ordine, mentre le strutture di Via Casnedi e Via San Francesco d’Assisi rimarranno inaccessibili fino a domenica 24 maggio”.