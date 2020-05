VALMADRERA – Avrebbe compiuto 84 anni il 31 maggio Carlo Forni, per tutti a Valmadrera “Carletto”, uno dei volti storici per notorietà in città, anche per il suo carattere espansivo, il sorriso naturale, la battuta pronta. Titolare dell’attività artigianale “Forni” specializzata in marmi, attività che ha seguito e guidato per oltre quarant’anni fino alla cessione all’attuale proprietà pochi anni or’sono per i primi problemi fisici, Carlo Forni faceva parte di tante associazioni valmadreresi e non, e soprattutto era benvoluto da tutti.