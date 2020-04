VALMADRERA – In un periodo come questo, è più che mai indispensabile il grande contributo che i volontari della Croce Rossa portano tutti i giorni; mentre il nostro “compito” è quello di restare a casa, loro (come infermieri, medici e tutti i lavoratori “imprescindibili”) si fanno in quattro per garantire un servizio essenziale per la comunità; ed ecco allora che si sono guadagnati per molti l’appellativo di “eroi”.

Di tutta risposta, giunge la replica della CRI Valmadrera che, con una simpatico video e un bel gioco di parole annuncia:”Non siamo eroi, ma aiutarti di certo possiamo! Tu resta a casa, a tutto il resto noi pensiamo!”.

Con una colonna sonora da “Incredibili“, Alessandro e Andrea, galbiatesi studenti di ingegneria (ma con la Croce Rossa nel cuore), ci mostrano in un breve filmato tutte le tappe di un pronto intervento con i fiocchi, dalla vestizione alla corsa in ambulanza.