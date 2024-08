VALTELLINA: DOMENICA LA ROSETTA SKYRACE CON DEL PERO TRA I FAVORITI

SONDRIO – International Rosetta Skyrace, nella Valle del Bitto tutto pronto per una 16ª edizione valevole come tappa di Skyrunner Italy Series; vale a dire che i primi 3 uomini e le prime tre donne classificate avranno un pettorale per la finale di Skyrunner World Series, ovvero la coppa del mondo di specialità, in programma il 16 novembre in Spagna.

Alla chiusura delle iscrizioni on line sono 150 gli atleti italiani e stranieri che hanno dato la loro adesione. Visto che la gara andrà in scena domenica con start da Rasura alle 8.30, i ritardatari dell’ultima ora potranno accreditarsi presso l’ufficio segreteria anche sabato e domenica prima della partenza, ma non avranno un pettorale personalizzato…