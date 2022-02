CALOLZIOCORTE – Nel pomeriggio di domenica 6 febbraio cinque pattuglie del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco sono intervenute in due distinte occasioni a Calolziocorte rispondendo a richieste pervenute al 112 per assembramenti segnalati da alcuni condomini delle case Aler di via Di Vittorio.

I militari dell’Arma intervenuti hanno accertato che in quella via erano presenti alcuni giovani che stavano registrando un video musicale diffidandoli a non disturbare il vicinato con grida o schiamazzi. Nel secondo intervento oltre ai sette giovani autori del video sono stati trovati sul posto altri ragazzi, circa una decina, che si sono successivamente allontanati al sopraggiungere dei Carabinieri.