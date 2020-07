SONDRIO – Serata di follia quella di ieri a Sondrio, in piazzale Merizzi, a pochi passi dal centro cittadino. Dei giovani residenti in zona hanno filmato una scena da un terrazzo di via Mazzini, e il video ora sta diventando virale.

Ecco cosa mostrano le riprese: un gruppo di giovani (quattro o cinque nel video) tentano di entrare in un bar; il titolare sulla porta cerca di mandarli via. Urlano, e uno di loro ha in mano qualcosa, c’è chi parla di un machete, e tenta di colpire un altro giovane prima di avanzare minaccioso verso il locale.

Poi il video si interrompe…