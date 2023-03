OLGINATE – La Cartiera dell’Adda Mandello si vendica della sconfitta dell’andata (1-3), espugnando agevolmente Olginate nel derby di serie B2 al PalaRavasio: uno 0-3 che non lascia dubbi in merito, e consente alle vincitrici di scavalcare le rivali in classifica.

Nel primo set le rivierasche dettano da subito legge staccando sul 5-10 quindi si passa al 13 -18, in seguito Mandello si regala ben nove palle set (15-24) per vidimare il conclusivo 17-25. Anche nel successivo parziale la superiorità ospite è evidente; Mandello scappa sul 8-13, poi 13-18 insomma il divario è netto Olginate non entra mai in partita, si chiude 18-25. Nel terzo periodo, la squadra di Igor Sersale ha una parvenza di crescita – ma nulla di particolarmente efficace dopo un avvio equilibrato 2-2, 8-8, 10-11, ha mostrato il fianco 11-15, 15-20, poi ecco il parziale ritorno (20-22) e la decisiva progressione di Mandello che s’impone 22-25.

Una vittoria meritata dunque per il Mandello di coach Daniele Valsecchi, ottenuta in maniera agevole senza particolari difficoltà. Bene in regia Melania Lancini (sorella di Arianna – schiacciatrice della Picco Lecco), le bocche da fuoco De Gregorio, Bonafini e Parodi hanno trovato terra sin troppo fertile nella difesa olginatese – la velocità d’esecuzione ha fatto da subito breccia, anche se diversi errori gratuiti ne hanno agevolato il compito.

Un match che sulla carta sembrava dovesse essere equilibrato in verità è stato a senso unico, di certo come spesso accade in queste circostanze i meriti vanno divisi tra la forza dell’una – e la pochezza dell’altra.

In casa Olginate sono davvero pochi i motivi per cui sorridere; impacciata in difesa e nella costruzione di conseguenza anche in avanti è stato problematico mettere la palla a terra – insomma senza far drammi una serata da cancellare in fretta: la vera Olginate non è questa.

Alessandro Montanelli

Olginate-Mandello 0-3

(17-25, 18-25, 22 – 25)

Gierre Scale Olginate: Spreafico 10, Meroni, Falgari 9, Carrara 5, Vassena, Vizzini 2, Giudici, Sala 4, Zoia (libero), Beretta, Cristalli, Bosisio, Andreotti, Dell’Oro 2, Corti.

All: Sersale.

Cartiera Dell’Adda Mandello: Bonafini 10, Frigerio, Lancini 3, Besana, Mainetti (libero), Parodi 10, De Gregorio 15, Lafranconi (libero), Balza, Redaelli 6, Brandi 5, Cantù, Ghisotti, Zirotti.

All: Valsecchi.

Classifica (prime posizioni):

Bellusco 42, Casaglia 40, Volley Adda e Brembo 39, Mandello 33, Olginate 32, Agate 29.