OLGINATE – Non c’è storia nel derby lecchese della Serie C di volley; Olginate disinnesca Galbiate battuta 3-0 e prosegue il suo inarrestabile cammino – in vetta alla classifica.

Tanta gente e tifo alle stelle ieri sera al Palaravasio ad assistere al derby di Serie C tra la capolista imbattuta Gierre Olginate, e Galbiate. Da pronostico i tre punti li ha messi in saccoccia il team di coach Igor Sersale, che ha spazzato via sul parquet amico (Olginate) i sogni biancoverdi con un eloquente 3-0, conseguendo l’ottava vittoria consecutiva su altrettanti match sin qui disputati.

Nel primo set l’avvio appare equilibrato 3-3, 9-10 poi Olginate allunga, si porta sul 18-14 e 21-17 – grazie anche all’involontaria complicità delle ospiti che almeno in parte favoriscono con gravi pecche difensive la fuga delle dirette antagoniste, finisce 25-19.

Il successivo parziale è in buona sostanza l’esatta fotocopia del precedente; scampoli iniziali equilibrati 3-4, 6-5 segue il primo scossone di Olginate (16-11) si prosegue sul 18-14. Galbiate patisce chiaramente l’indiscussa superiorità delle locali, evidente in tutti i fondamentali . Le ragazze del Barro molto fallose dalla linea dei nove metri come detto complici errori di posizionamento – delle centrali perdono il tempo sottorete e spesso i sincronismi della difesa vanno a farsi benedire.

Il risultato? Facile, innocui palloni lasciati cadere nella terra di nessuno ne scaturisce il 25-18, con cui viene mandato agli archivi il secondo set. Nel terzo “gioco” il copione non cambia, Olginate avanti 13-8, 18-10, 21-12 e 23-15 partita in ghiaccio si potrebbe dedurre invece no.

Le biancoblu locali hanno una sorta di black out subendo un parziale di 0-5 il Galbiate di Gritti, torna sotto (23-20)riaccendendo il lumicino della speranza, tuttavia il traguardo per Olginate è troppo vicino e si arriva così al 24-21. Sarebbe uno spreco gettare alle ortiche i tre match point a disposizione per archiviare il derby, infatti va già a segno il primo e il successo numero otto di fatto si concretizza.

Il sestetto di Sersale sta dominando questi primi due mesi di campionato; gare tutte vinte 3-0 escluso il 3-2 inflitto in rimonta al Valpala attuale seconda forza del girone insieme ala Vedanese, a quattro lunghezze dal team dell’Adda. Ora due match esterni di fila attendono l’Olginate, rispettivamente impegnata nel prossimo turno nella trasferta comasca di Orsenigo con l’Eldor e a Milano contro la Pro Patria.

Classifica: Olginate P. 23, Valpala e Vedanese 19, Ambivere 17,V. Hammen Bergamo 15, Galbiate 11, Pro Patria 10, Grotta Azzurra, Eldor 9, Segrate, Volley Bergamo 3.

Alessandro Montanelli