LECCO – Aleksandar Vujnic si è finalmente unito ai compagni di squadra della Pallamano Molteno. Il forte terzino serbo aveva firmato per l’H.C. San Giorgio in estate ma è rimasto bloccato in patria per circa tre mesi per il blocco dovuto alla diffusione del Coronavirus in Serbia.

Questo periodo, decisamente complicato per il giocatore e la compagine moltenese, ha portato un esito positivo negli ultimi giorni di settembre con una modifica parziale del decreto ministeriale in essere, riuscendo così a portare finalmente Alex in Italia. La società pubblicamente ringrazia l’ambasciata italiana di Belgrado, in particolare il dottor Grillo ed il suo staff per l’eccezionale supporto fornito ai dirigenti brianzoli. Allo stesso modo la società vuole ringraziare la Figh e il dottor Tosi Brandi per la collaborazione fornita in fase di tesseramento.

Parliamo ora del giocatore serbo Aleksandar Vujnic, atleta nato il 22 dicembre 1997, giocatore di 202 centimetri, con un peso di 89 kg. Possente, agile e decisamente un nuovo punto di forza per la squadra, nel ruolo di terzino sinistro. Alex ha militato nella sua carriera agonistica nelle squadre del Crvenka, Pozarevac, Vojvodina, Jugovic di Kac. Nel 2018 ha indossato la casacca dello Sloboda Tuzla, e nel 2019, ha militato nel Fivos Sykeon in Grecia.

“Sono molto felice di aver finalmente raggiunto Molteno – le prime parole di Vujnic – e di essermi subito inserito con la squadra. Ringrazio la società H.C. San Giorgio Molteno per aver creduto in me fino alla fine, dopo le numerose peripezie capitate in questo lungo periodo prima di arrivare finalmente in Italia ed a Molteno. Sono certo, avendo conosciuto i giocatori che compongono il roster, che riusciremo ad ottenere gli obbiettivi prefissati dalla società. Cercherò di integrarmi velocemente negli schemi che chiede il mister e di dare il massimo contributo alla squadra ed ai tifosi”.