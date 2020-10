LIERNA – Il calciatore liernese Riccardo Gatti, classe ’97, dopo le importanti esperienze in serie C con Reggina, Monopoli e Fano, debutta per la prima volta in serie B vestendo la maglia della AC Reggiana con il numero 4 (come il più celebre Fabio, e non solo).

La passione per questo sport trasmessagli dal padre si è poi concretizzata in una serie di successi che gli hanno permesso infine di firmare un contratto triennale per la Reggiana, neopromossa in serie cadetta.