COLICO – In un Consiglio comunale eccezionalmente partecipato, che si è svolto come da abitudine di ogni inizio mandato all’auditorium comunale, la riconfermata sindaco di Colico, ha prestato giuramento e ufficializzato le cariche della maggioranza (per la verità già rese note dopo le elezioni).

Una visibilmente emozionata Monica Gilardi ha così esordito nel suo discorso di giuramento: “Il 3 e il 4 ottobre il 64% degli elettori ha deciso di confermare l’amministrazione uscente e con il loro voto i colichesi ci hanno dato nuovamente fiducia”. Un’amministrazione formata da “persone valide e competenti che hanno dimostrato di saper ben amministrare e solo nell’interesse della collettività”.