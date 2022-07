DERVIO – Da venerdì 15 a domenica 17, il paesino-gioiello sul Lago di Como si prepara a dare il benvenuto agli stand del migliore cibo da strada, della tradizione italiana e internazionale: dagli arancini allo gnocco fritto fino a specialità filippine e nachos, tre giorni da non perdere. La partecipazione è gratuita

(servizio a cura di Giulia Nicora)

Dervio e Street Food. Un binomio vincente?

Certo che sì, con il miglior Festival del Cibo da strada – per non parlare dell’ottima musica e dei tanti spettacoli per adulti e bambini.

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio, dalle 11 a mezzanotte, la via alla Darsena ospiterà le cucine mobili del Rolling Truck Street Food Festival, che proporranno diverse specialità italiane e internazionali, oltre a una vasta selezione di birre artigianali e cocktail. Non solo, perché i vari piatti potranno essere accompagnati anche da un bicchiere di buon vino oppure da un fresco – e divertente – bubble tea.

DALLA MIGLIOR TRADIZIONE ITALIANA AI SAPORI ETNICI

A proposito di specialità… Partiamo dalla tradizione italiana, con arrosticini abruzzesi, pane e panelle, pane cunzato, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine, hamburger di Fassona, stracotto al Barolo, tartare di Fassone e vitello tonnato, gnocco fritto e salumi, panzerotto, pinsa romana, polpette di carne e verdure. E, ancora, carpaccio di polpo, piadine dolci e salate, bocconcini di pollo fritto, cotoletta di pollo, alette di pollo, frittura di pesce e specialità con pesce.

Per chi ama le proposte più “creative”, ecco i panini dello chef, Pan tometta, Pan Tartufo, Pan Pork, Specialità con polpo e cipolla caramellata, Tomahawk di Suino Piemontese, hamburger di bufalo, carne affumicata alla griglia, vegan burger, Currywurst, panini con Suino Nero Calabrese affumicato.

Se invece volete assaggiare qualche prelibatezza etnica, vi aspettano burritos, tacos, nachos, platano fritto, Hot Dog con e senza guacamole, specialità Thaï, Vietnamite e Filippine, churros, Zebù.

MUSICA E DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCINI

A curare l’intrattenimento e il divertimento di grandi e piccini sarà Dj Spada, presente tutte le 3 serate. Nella serata di sabato, Dj Spada sarà accompagnato dagli Effetto Vip con la loro musica Disco Dance Rock anni Settanta, Ottanta, Novanta e dai trampolieri “farfalle luminose”.

L’evento, a partecipazione gratuita, è organizzato da Nova Eventi.

Per tutte le informazioni, è a disposizione la mail info@novaeventi.it, oltre ai seguenti canali:

sito internet: www.rollingtruckstreetfood.net

Facebook: https://www.facebook.com/RollingTruckStreetFood

Instagram: https://www.instagram.com/rolling.truck.street.food/

Informazione Pubbliredazionale