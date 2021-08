VARENNA – Ufficiale la candidatura di Carlo Molteni per il Comune di Varenna alle elezioni del prossimo ottobre. Già sindaco del borgo lariano e presidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Molteni annuncia la sua disponibilità a correre con una lettera che riportiamo integralmente.

Il 3 e 4 ottobre prossimi sono state indette le elezioni comunali a Varenna. Io ci sarò. Mi candido alle prossime elezioni comunali con lo spirito e la disponibilità di poter dare ancora molto al mio paese.

In questi anni ho assistito alla sistematica demolizione di tutto ciò che Varenna rappresenta, in modo particolare nel turismo. Non siamo più presi ad esempio e i paesi vicini ne hanno “approfittato” della scarsa ed inesistente capacità di avere una visione globale per il paese.