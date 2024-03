ABBADIA LARIANA – Soccorso in acqua per gli Opsa (operatori polivalenti di salvataggio in acqua) della Croce Rossa di Colico, intervenuti nel pomeriggio odierno per un kitesurfer in difficoltà. L’uomo di 56 anni è stato recuperato insieme alla sua attrezzatura per poi essere trasportato fuori a riva grazie ai mezzi dei soccorritori: una volta al sicuro, non si sono resi necessari ulteriori accertamenti.