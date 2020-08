ABBADIA LARIANA – Era in acqua a pochi passi dalla riva quando è stata trascinata via dalla corrente. Ricerche in corso per una 11enne dalle 2 del pomeriggio.

La ragazzina è scomparsa agli occhi della madre che con lei si trovava al parco Ulisse Guzzi di Abbadia Lariana, scivolata e non più riemersa. Invano il genitore ha tentato di afferrarla, rischiando anch’essa di farsi trascinare dalla corrente. A cercare la bambina hanno provato anche alcuni bagnanti, senza alcun esito.