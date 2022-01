Abbadia. Rimosso in 4 ore il residuato bellico dalle acque di Pradello

ABBADIA LARIANA – Ampio spiegamento di forze oggi ad Abbadia per il recupero dell’ormai “famoso” residuato bellico dalle acque del lago all’altezza della spiaggia di Pradello. Al lavoro i Vigili del Fuoco di Lecco con i colleghi del Nucleo Sommozzatori di Milano, insieme ai tecnici della Marina, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia locale, intervenuti per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’ordigno della dimensione di circa 50 centimetri.