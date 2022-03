COLICO – Il Lions Club di Colico ha effettuato un intervento coordinato dalla Procura per i rilievi dell’incidente aereo avvenuto sul Monte Legnone. I piloti del Lions Club, utilizzando il drone Modello Titan della Italdron, attrezzato per ricerca e soccorso e dotato sia di camera ottica sia di camera termica, hanno effettuato i rilievi dei rottami in collaborazione con Areonautica militare e sono saliti in quota con un elicottero del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.