COLICO – Un 56enne di Colico, già noto alle forze di polizia, è stato fermato e denunciato dai Carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari pattugliavano l’alto Lario quando nella frazione di Villatico, nella tarda serata di mercoledì, hanno individuato il pusher.

Addosso aveva 7,5 grammi di cocaina, 22 grammi di hashish, suddivisi in dosi, e un coltello a serramanico oltre a 250 euro in contanti di cui non sapeva giustificare la provenienza.

RedCro