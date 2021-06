LECCO – Si potrebbe aggravare la posizione dell’insegnante di religione accusato a suo tempo di violenza privata per fatti avvenuti nelle primarie di Esino Lario e Dervio quattro anni fa.

Il giudice del tribunale di Lecco Enrico Manzi ha infatti rimandato gli atti alla Procura e al Gup per rivalutare il caso di F. C., trentenne originario della Campania, ipotizzando per lui il reato di maltrattamenti ai danni di allievi e non più, appunto, la “meno grave”…

