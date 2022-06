COLICO – Attesa ed emozione in Alto Lario e a Lecco per la partecipazione della 17enne colichese Beatrice Colli alla Coppa del Mondo di arrampicata specialità Boulder, in programma dal 9 al 12 giugno a Bressanone.

Beatrice è campionessa italiana in carica nello ‘Speed’ ed è reduce dalla medaglia d’argento conquistata in Coppa Europa Giovani nella prova in Portogallo.

Inoltre, nella recente tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City l’atleta dei Ragni di Lecco ha migliorato due volte il primato italiano sempre nella categoria “veloce”.

RedSpo