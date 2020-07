COLICO – Pessima idea quella di una rete sotto ai cornicioni per evitare ai balestrucci di sporcare la biblioteca di Colico. Contro il Comune si è mosso l’ufficio legale del Wwf e domenica sono intervenuti i pompieri per liberare le carcasse rimaste impigliate.

Il balestruccio, uccello migratore della famiglia delle rondini, nidifica in Italia tra marzo e ottobre per poi svernare in Africa dove in stormi numerosi raggiunge il Sahara e persino Città del Capo. L’intervento colichese è stato realizzato proprio nel periodo riproduttivo con, sembra, l’intenzione di evitare che gli escrementi dei volatili imbrattassero l’edificio.