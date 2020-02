BELLANO – In mostra al Louvre di Parigi il Cristo morto di Bellano, pregevole gruppo ligneo a grandezza naturale conservato nella chiesa di Santa Marta. L’occasione sarà la mostra “Body and Soul – Sculpture in Italy from Donatello to Michelangelo” (corpo e anima – la scultura italiana da Donatello a Michelangelo), progetto curato dal Museo del Louvre in collaborazione con il Castello Sforzesco di Milano. Un’eccezionale carrellata della scultura del 400 in Italia…