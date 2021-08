BELLANO – E dunque Antonio Rusconi cerca il “bis”. Il sindaco in carica torna in competizione il 3 e 4 ottobre prossimi per un secondo mandato con la sua lista Bellano guarda avanti, nella quale confermano il loro impegno le assessore uscenti al Turismo Irene Alfaroli (44 anni – anche consigliera provinciale) e ai Servizi alla Persona Jessica Vanelli (45 anni), oltre ai consiglieri Mattia Ferraroli (40enne) e Paride Dell’Oca (63 anni). Saranno presenti nuovamente, come cinque anni fa, anche Paola Locati (67 anni) e Mario Rizzi (65 anni).

Del gruppo cresciuto in questi anni saranno presenti in lista anche Poppo Enicanti (42 anni) ultimo sindaco di Vendrogno, oltre che già assessore e vicesindaco, e Franco Redaelli 65eanne ultimo vicesindaco di Vendrogno e già consigliere in quel Comune e assessore in Comunità Montana, oltre al giovane (26 anni) impegnato nella Protezione civile Stefano Calvasina.

Ci sono poi tre new entry…