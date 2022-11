BELLANO – Morta a 99 anni Anna Maria Bertarini, bellanese classe 1923. Il papà era ingegnere, lei nel 1942 si iscrisse al Politecnico di Milano laureandosi in Architettura, lì conobbe Gianemilio Monti suo futuro marito e col quale fondò lo studio d’architettura GPA Monti di Milano, insieme anche al cognato Pietro. I tre architetti si fecero notare per sperimentazione e per uno stile che accostava alla disciplina anche il gusto artistico. Scomparsi i due soci, Bertarini continuò la professione sino alla pensione.