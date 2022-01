BELLANO – Mercoledì 5 gennaio a Bellano si rispetta la tradizione con la Pesa Vegia, o meglio “quel che si può fare”. In considerazione delle limitazioni imposte dal Decreto festività per il contenimento della pandemia da Covid 19, infatti, il più atteso degli eventi bellanesi non potrà svolgersi in maniera tradizionale. Annullati tutti i momenti che abitualmente creano forti assembramenti (corteo degli spagnoli, lettura dell’editto dal balcone del Municipio, falò…), per l’edizione 2022 saranno proposti solo alcuni momenti “evocativi” della grande manifestazione capace di richiamare a Bellano migliaia di spettatori.