BELLANO – Lucia e Romeo sono due anziani residenti nel Comune di Bellano che in questo delicato periodo, non potendo contare sulla vicinanza di congiunti, si sono trovati in difficoltà nello svolgimento delle quotidiane attività, prima fra tutte la possibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità.

Da qui la richiesta telefonica di aiuto alla Polizia Stradale di Bellano, per conoscere se in paese vi fosse la possibilità di effettuare la spesa con consegna a domicilio. A ricevere la telefonata l’agente scelto Giuseppe Virgilio che non ha esitato un secondo a mettersi a disposizione dei due anziani…