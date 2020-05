BELLANO – Anas ha provveduto, senza preavviso, alla chiusura della Statale 36 direzione sud nel tratto Bellano-Abbadia per verifiche da condursi in prossimità galleria Scoglio. Per chi proviene dalla Valtellina uscita obbligatoria a Bellano. L’intervento è in corso attorno alle 17 di questo venerdì 8 maggio, seguiranno aggiornamenti sulle valutazioni e eventuali criticità.