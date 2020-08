COLICO – “La compassione e l’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono” (Charles Darwin): proprio di questo è dotata Carol Esposito ventisettenne di Colico che da tre anni si occupa di adozioni di animali.

“Fin da piccola ho sempre amato gli animali, mi piacciono tutti, persino gli insetti! Il mio sogno era di poter fare la volontaria in un canile, ma quello di Sondrio è troppo lontano e non riesco a farlo coincidere con i miei impegni di lavoro. Un giorno, una cliente del bar dove lavoro mi ha proposto di aiutare una ragazza che a Colico possiede un piccolo rifugio per cani e fa da tramite per le adozioni che giungono dal sud Italia…